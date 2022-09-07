Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor

07.09.2022 18:21
Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor

Isparta Belediyesince kentte yeni sosyal tesisler inşa ediliyor.

Isparta Belediyesince kentte yeni sosyal tesisler inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ayazmana ve Vatan mahallelerinin ortak kullanıma sunulacak olan sosyal tesislerde çalışmalar son aşamaya gelindi.

Bin 684 metrekare arsa üzerine inşa edilen sosyal tesislerde otopark, mescit, sığınak, 5 dükkan, bir ofis, 4 derslik ve 737 metrekareden oluşan düğün salonu bulunuyor. Binanın inşaatı tamamlandı, iç tefrişatta ise çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:49 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tarihi zirveleri gören brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altına indi
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 18:23:27. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement