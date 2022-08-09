Isparta Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı - Son Dakika
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Isparta Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı

09.08.2022 19:02
Isparta Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı

Isparta Belediyesince Senirce Ovası'na kurulan Güneş Enerji Santrali'nde (GES) elektrik üretimine başlandı.

Isparta Belediyesince Senirce Ovası'na kurulan Güneş Enerji Santrali'nde (GES) elektrik üretimine başlandı.

Proje kapsamında, 80 bin metrekare alanda önceki aylarda başlanan 5,6 Megavatlık GES kurulumu tamamlandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Senirce Ovası'ndaki trafo şalterini açarak, elektrik üretimini başlattı.

Başdeğirmen, burada yaptığı konuşmada, uygulanacak yeni GES projeleriyle de 2023 hedeflerinin toplam 20 megavatlık üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.

Hedeflenen 20 megavatlık enerjiye ulaşıldığında belediyenin kasasına aylık 10 milyon lira gireceğini belirten Başdeğirmen, proje sayesinde belediyenin yılda yaklaşık 120 milyon lira gelir sağlayacağını kaydetti.

Yapılan yatırımların devletin verdiği imkanlarla yapıldığına dikkati çeken Başdeğirmen, şöyle devam etti:

"Seçim öncesinde vermiş olduğumuz sözler vardı. Sözlerimizi yerine getirebilmek hem de sözümüz olmayan ve yapılması gereken yatırımları yapabilmek çok önemli. Bu teknolojik de olabilir, günün şartlarına göre her türlü gelişmeyi de kapsayabilir ancak bugün öyle güzel bir açılış yapıyoruz ki bu çok uzun yıllar belediyemize fayda sağlayacak, maddi gelir getirecek bir sistem, Güneş Enerjisi Sistemi. GES yatırımları ülkemizde son zamanlarda en önemli yatırımlardan ve ülkemize katkı sağlayan, milli servete destek veren, kamu yararına olan yatırımlardan bir tanesi."

Yüklenici Firma Yetkilisi Mehmet Songur ise, 5,6 megavatlık GES ile Isparta'nın yılda yaklaşık 9 milyon kilovat elektrik üretimi sağlayacağını ifade etti.

4 bin 500 ton civarında karbon salınımı engellenecek

GES sayesinde araziye 4 bin 500 ton civarında karbon salınımının engelleneceğini belirten Songur, "GES sayesinde Senirce köyünün tüm enerji şebekesi de Isparta Belediyesi tarafından yenilenmiş oldu. Bu yatırım sayesinde enerji verimliliği ve enerji kalitesi artacaktır. Isparta Belediyesi'nin 5,6 Megavatlık yatırımı Türkiye'deki belediyeler içerisinde tamamlanmış olan en büyük yatırımdır." dedi.

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Kaynak: AA

Isparta, Güneş, Güncel, Son Dakika

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