Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri yapıldı - Son Dakika
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Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri yapıldı

6 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcılıkları, müdürlükler ile bazı birimlerde görev değişikliğine gitti.

Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri yapıldı, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcılıkları, müdürlükler ile bazı birimlerde görev değişikliğine gitti.


Isparta Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevlerine AK Partili Belediye Meclisi Üyesi Hakkı Kaya, Özel Kalem Müdürü Fatih Yaman ile Ercan Akkoç getirildi. Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Şanlıtürk ile Recep Erdem emekli oldu. Fatih Yaman'dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü görevine ise Basın Danışmanı Dilek Toros atandı. İtfaiye Müdürü Halil Açar, Mezarlıklar Müdürlüğüne atanırken Açar'dan boşalan İtfaiye Müdürlüğü görevine Erkan Er görevlendirildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölüm Sorumlusu olarak görev yapan Hasan Parlakyıldız'ın yerine Reşat Özdemir görevlendirildi. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Fatih Yaman, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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