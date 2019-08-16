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ISPARTA Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı -3

1 saat önce

Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı (2)GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLERIsparta'nın Yalvaç ilçesinde, Ramazan Duyan tarafından öldürülen dini nikahla yaşadığı eşi Asiye Aydoğmuş (35)ve babası Orhan Aydoğmuş (55) ile kendisini engellemeye çalışan...

Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı (2)
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Ramazan Duyan tarafından öldürülen dini nikahla yaşadığı eşi Asiye Aydoğmuş (35)ve babası Orhan Aydoğmuş (55) ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel (55) için Çetince Köyü Muhtarlığı önünde cenaze töreni düzenlendi. Yalvaç Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Bekmezci'nin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Çetince Köyü Muhtarı Ayşe Adıgüzel'in tabutu üzerine Türk bayrağı konuldu.
Merkez Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası muhtar Ayşe Adıgüzel'in tabutu omuzlarda muhtarlık binası önüne getirilirken, Orhan Aydoğmuş ve kızı Asiye Aydoğmuş'un cenazeleri ise cenaze aracında bekletildi.
Muhtar Adıgüzel için kılınan namazın ardından Osman Aydoğmuş ve kızı için de ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından 3 cenaze,köy mezarlığında toprağa verildi. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı.
ŞANS ESERİ SEÇİLDİĞİ MUHTARLIK, HAYATINA MAL OLDU
Diğer taraftan olayda yaşamını yitiren Ayşe Adıgüzel'in ise şans eseri yeniden muhtar seçildiği ortaya çıktı. Çetince köyünün kasaba olduğu dönemde daha önceki yıllarda 3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Ayşe Adıgüzel, yeniden aday olduğu 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçimi kaybetti. Seçilen muhtarın istifa etmesi sonrasında tekrarlanan 1 Haziran Seçimleri'nde ise ilk 2 sırayı alan muhtar adayları göreve uygun bulunmayınca 3.sırada bulunan Ayşe Adıgüzel muhtar oldu. Son seçimlerde şans eseri muhtarlığa seçilen Adıgüzel'in, görevi gereği ara bulmak maksadıyla müdahil olduğu olay canına mal oldu.
BABASININ ÜZERİNE KAPANINCA HEDEF OLDU
Köyün bir dönem önce muhtarlığını yapan Hasan Yarmalı ise Ramazan Duyan'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra kamyonetinden aldığı pompalı tüfekle geri dönerek önce kayınpederi Orhan Aydoğmuş'u ardından muhtarı vurduğunu söyledi. Olay esnasında Asiye Aydoğmuş'un mutfakta olduğunu belirten Yarmalı, Silah sesi üzerine gelen Asiye Aydoğmuş babasını kan içinde görünce üzerine kapanıyor. O esnada eşinin silahından çıkan saçmaların hedefi oluyor dedi.
Aydoğmuş, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:39 Kaynak: DHA
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