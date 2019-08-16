ISPARTA Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı -3
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ISPARTA Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı -3(CENAZE)
ISPARTA Birlikte yaşadığı kadını, babasını ve köyün muhtarını öldüren kişi tutuklandı -3(CENAZE) Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:32 Kaynak: DHA
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