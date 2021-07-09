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Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı

09.07.2021 10:38
Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı, System.String[]

Isparta'da okul müdürü ve aynı zamanda sendika başkan yardımcısı olan O.Ç., iddiaya göre aynı apartmanda komşusu olan genç bir kızın evine izinsiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde birinin olduğunu fark edip dışarıya kaçtı ve polisi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından evde bir kanepe kenarında saklanırken yakalanan O.Ç. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, eşinin yaşanan olay sonrasında boşanma davası açtığı öğrenildi.

Isparta'da geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, Anadolu Mahallesinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan okul müdürü O.Ç. iddiaya göre aynı apartmandaki komşusu genç kızın evine habersiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde bir kişinin olduğunu fark edince dışarıya kaçtı. Evin çelik kapısını kilitleyerek polisi arayıp yardım istedi. Eve gelen polisler içeriye girdiğinde O.Ç'nin bir kanepe kenarında saklandığını gördü. Gözaltına alınan O.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan O.Ç. serbest bırakılırken, genç kızın ise şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan bu olayın ardından O.Ç'nin eşinin boşanma davası açtığı, kendisinin de sendika Başkan yardımcılığı görevinden istifa edeceği öğrenildi. Sendika Başkanının şehir dışında olması dolayısı ile istifasının kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı

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Son Dakika Güncel Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • mesut özerden : liyakat olması gereken makamı alarak müdür olmuş. birde sendika var. merak ettim hangi sendika. ıspartalı olarak bu şekilde hatırlanmaktan utanıyorum.makam verenler azcık dikkatli olmalı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Rotasız Gassal: Önce genç kız okul müdürünü eve aldı sonrasında kapıyı kitledi ve iftira attı :) hangisi doğru şimdi Cevap Yaz 33 22 Yayından Kaldır
  • Muhammer Köklü: Düşünün bunlara çocuklarımızı emanet ediyoruz.... Kesinlikle yeni nesile dinkültürü ve AHLAK BİLGİSİ dersi verilmeli. Cevap Yaz 80 34 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
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