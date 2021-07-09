Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı
09.07.2021 10:38
Isparta'da okul müdürü ve aynı zamanda sendika başkan yardımcısı olan O.Ç., iddiaya göre aynı apartmanda komşusu olan genç bir kızın evine izinsiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde birinin olduğunu fark edip dışarıya kaçtı ve polisi ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından evde bir kanepe kenarında saklanırken yakalanan O.Ç. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, eşinin yaşanan olay sonrasında boşanma davası açtığı öğrenildi.
Isparta'da geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, Anadolu Mahallesinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan okul müdürü O.Ç. iddiaya göre aynı apartmandaki komşusu genç kızın evine habersiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde bir kişinin olduğunu fark edince dışarıya kaçtı. Evin çelik kapısını kilitleyerek polisi arayıp yardım istedi. Eve gelen polisler içeriye girdiğinde O.Ç'nin bir kanepe kenarında saklandığını gördü. Gözaltına alınan O.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan O.Ç. serbest bırakılırken, genç kızın ise şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan bu olayın ardından O.Ç'nin eşinin boşanma davası açtığı, kendisinin de sendika Başkan yardımcılığı görevinden istifa edeceği öğrenildi. Sendika Başkanının şehir dışında olması dolayısı ile istifasının kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.
Son Dakika 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:49 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı 16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı 16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim 16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor 16:08 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım