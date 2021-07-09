Isparta bu olayla karıştı! Genç kızın evinde yakalanan okul müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

Isparta'da geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, Anadolu Mahallesinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan okul müdürü O.Ç. iddiaya göre aynı apartmandaki komşusu genç kızın evine habersiz girdi. Bir süre sonra eve gelen genç kız, evde bir kişinin olduğunu fark edince dışarıya kaçtı. Evin çelik kapısını kilitleyerek polisi arayıp yardım istedi. Eve gelen polisler içeriye girdiğinde O.Ç'nin bir kanepe kenarında saklandığını gördü. Gözaltına alınan O.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan O.Ç. serbest bırakılırken, genç kızın ise şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan bu olayın ardından O.Ç'nin eşinin boşanma davası açtığı, kendisinin de sendika Başkan yardımcılığı görevinden istifa edeceği öğrenildi. Sendika Başkanının şehir dışında olması dolayısı ile istifasının kabul edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.