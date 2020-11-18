Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı

18.11.2020 15:39
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı, System.String[]

Isparta'da pandemiye rağmen lavanta sezonunda Kuyucak köyünü yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

Isparta'da pandemiye rağmen lavanta sezonunda Kuyucak köyünü yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, kentin ziyaretçi sayılarının pandemiye rağmen çok düşük olmadığını söyledi.

Çin'de bir yıl önce başlayan ve ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs (Kovid-19) birçok alan gibi turizmi de olumsuz etkiledi. Isparta'da 2019 yılında yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiği 'lavanta kokulu köy' olarak bilinen Kuyucak köyü, bu yıl pandemi nedeniyle 250 bin kişiyi ağırladı. Kuyucak, Temmuz ayı başında başlayan ve Ağustos ayının ortalarına kadar devam eden lavanta sezonunda kenti korona virüs tedbirleri kapsamında yerli ve yabancı turistler ziyaret etti.

"Ziyaretçi sayısı pandemiye göre kötü değil"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, kentte 67 konaklama tesisinde 4 bin 670 yatak kapasitesi bulunduğunu belirterek, Eylül ayı sonu itibariyle Isparta'da konaklayan yerli ve yabancı turist sayısını 240 bin olarak açıkladı. Bu rakamın pandemi şartlarına göre düşük olmadığını kaydeden Göçer, "Mayıs ayında pandemiden dolayı gül sezonunda turist kabul edemedik. Lavantada pandemiye göre ciddi talep aldık. 250 bin civarı ziyaretçi geldi. İlimizdeki özellikle bakanlık belgeli otellerle görüştüğümüzde bu sayının pandemi şartlarında konaklamaya elveren sayıl olduğunu söylediler. Pandemi şartlarına göre boş tutulması gereken yerleri de var. Eğer pandemi olmasaydı bu sayının çok daha fazla olabileceğini belirttiler. Lavantada talep, tanıtım ve potansiyel olarak iyi durumdayız fakat bu yıl pandemi bizi bu noktaya getirdi" dedi.

"Davraz Kayak Merkezi 225 bin ziyaretçiyi ağırladı"

Davraz Kayak Merkezi'ne 5'inci telesiyejin yapılmasıyla altyapı hizmetlerinin tamamlanacağını ifade eden Ali Göçer, "İnşallah bundan sonra da orası hak ettiği misafir ağırlayacak. Geçen yıl Davraz'da 293 bin kişiyi ağırladık. Bu yıl Ocak, Şubat ve Mart ayının bir kısmında 225 bin ziyaretçi Davraz'a geldi" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı

Ali Göçer, Kuyucak, Lavanta, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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