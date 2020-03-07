Isparta çelenk konulmasına eşlik etti, saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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Isparta çelenk konulmasına eşlik etti, saygı duruşunda bulundu

7 saat önce

Çelenk konulmasına eşlik etti, saygı duruşunda bulunduTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yılı törenle kutlandı.

Çelenk konulmasına eşlik etti, saygı duruşunda bulundu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 90. yılı törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenklerin sunulması sırasında bir sokak köpeği, protokolün anıta çelenk konmasına eşlik etti.

Protokol bölümüne geçen sokak köpeği, öğrenciler ve protokol arasındaki boşlukta saygı duruşunda bulundu, yerinden hiç kıpırdamadı. Bu anlar hem basın mensuplarının hem de cep telefonları ile kamera görüntüsü alan vatandaşların ilgisini çekti.

Isparta çelenk konulmasına eşlik etti, saygı duruşunda bulundu

Mustafa Kemal Atatürk, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
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