Isparta Cezaevi'nden tahliyeler başladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesinin ardından, Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ekipleri cezaevi bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cezaevi kapısında bekleyen yolcu otobüslerine tahliye olanlar bavullarını yerleştirmesinin ardından jandarma aracı eşliğinde otobüsler tek tek hareket etti. Yolcu otobüslerinde şoförün ve hükümlülerin sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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