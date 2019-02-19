Son Dakika Haberleri: Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlmek Attığı Türk Bayraklı Halı Satışa Çıkacak-2

Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlmek Attığı Türk Bayraklı Halı Satışa Çıkacak-2

1 saat önce

Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilmek attığı Türk bayraklı halı satışa çıkacak-2 (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI)(Tür: Yurt)

Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilmek attığı Türk bayraklı halı satışa çıkacak-2 (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:13 Kaynak: DHA

Isparta, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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