Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlmek Attığı Türk Bayraklı Halı Satışa Çıkacak-2
1 saat önce
Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilmek attığı Türk bayraklı halı satışa çıkacak-2 (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI)(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:13 Kaynak: DHA
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