Son Dakika Haberleri: Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlmek Attığı Türk Bayraklı Halı, Kent Meydanına Kuruldu

Isparta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlmek Attığı Türk Bayraklı Halı, Kent Meydanına Kuruldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Isparta mitinginde ilmek attığı Türk bayrağı motifi işlenecek halı, Kaymakkapı Meydanı'na kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Isparta mitinginde ilmek attığı Türk bayrağı motifi işlenecek halı, Kaymakkapı Meydanı'na kuruldu. Tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satışa çıkarılacak halıya, Ispartalı vatandaşlar ilmek atmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Şubat'ta Isparta'da düzenlediği miting sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Güneykent beldesi kadınlarından oluşan Gülderen Kadın Kooperatifi tarafından dokunan halı tezgahına ilmek attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ilmek attığı ve kirkitle dokuduğu Türk bayrağı motifi işlenen halı tamamlandıktan sonra şehit aileleri yararına satılacak. 80 bin ilmekten oluşacak halı kök boyalı ve yün ipten dokunacak ve 120x70 santim ebatında olacak.

Ispartalı vatandaşların da ilmek atması için halı bugün AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kaymakkapı Meydanı'na kurulan çadıra yerleştirildi. Halıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, genç yaşlı birçok vatandaş halıyı tamamlamak için ilmek atıp, kirkitle dokudu. Halı tamamlandıktan sonra temizliği yapılacak ve satışa çıkarılacak.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilmek attığı halıya özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, Yaşlılarımız özlem gideriyor. Gençlerimiz ise meraklı bakışlarla izliyor. Onlara da ilmek attırıyoruz. Yoldan geçen vatandaşlarımız çadırımızı ziyaret ederek birer birer ilmek atıyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: DHA

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