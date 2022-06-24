Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından 2 aylık hamile eşini öldüren zanlı hakkında açıklama - Son Dakika
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Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından 2 aylık hamile eşini öldüren zanlı hakkında açıklama

24.06.2022 00:03
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından 2 aylık hamile eşini öldüren zanlı hakkında açıklama

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kayınvalidesinin evine girerek 2 aylık hamile eşini öldüren ve kayınvalidesini yaralayan zanlı hakkında açıklamada bulundu.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kayınvalidesinin evine girerek 2 aylık hamile eşini öldüren ve kayınvalidesini yaralayan zanlı hakkında açıklamada bulundu.

Akbulut, yazılı açıklamasında, Hızırbey Mahallesi'nde 21 Haziran'da gece saatlerinde yaşanan olayın, "zanlı A.Y'nin kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'ya ait eve gizlice girerek saklanması, eşi Rabia Y. ile Aydınlı eve girdikleri sırada gizlendiği yerden çıkarak ateş etmesi" şeklinde geliştiğini belirtti.

Olayda 10 haftalık hamile olduğu anlaşılan 27 yaşındaki Rabia Y.'nin yaşamını yitirdiğini, annesi Aydınlı'nın ise hafif yaralandığını hatırlatan Akbulut, suçta kullanılan tabanca ve kovanların olay yerinde ele geçirildiğini bildirdi.

Kaçan şüphelinin ertesi gün yakalanarak nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını aktaran Akbulut, "Soruşturmaya halen devam edilmektedir." bilgisini de paylaştı.

Hızırbey Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve bir süre önce yerleşen Rabia Y.'nin yanına giden Ayhan Y.'nin iddiaya göre, silahla rastgele ateş etmesi üzerine mermilerin isabet ettiği iki aylık hamile eşi hayatını kaybetmiş, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı hafif yaralanmıştı. Polis, kaçan Ayhan Y'yi yakalamıştı.

Eşiyle bir süredir sorun yaşadığı öne sürülen Rabia Y'nin şikayeti üzerine 16 Haziran'da Ayhan Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Mustafa Akbulut, 21 Haziran, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından 2 aylık hamile eşini öldüren zanlı hakkında açıklama - Son Dakika

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