Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: 'Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi' - Son Dakika

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi"

6 saat önce

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İnfaz Yasası kapsamında Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bugüne kadar 798 hükümlünün dosyasının incelendiğini belirterek, yasa şartlarına uygun olanlarla ilgili işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut:

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İnfaz Yasası kapsamında Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bugüne kadar 798 hükümlünün dosyasının incelendiğini belirterek, yasa şartlarına uygun olanlarla ilgili işlemlerin başlatıldığını açıkladı.


Kamuoyunda İnfaz Yasası olarak bilinen '7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Keçiborlu K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda barınmakta olan 425 hükümlünün korona virüs tedbirleri kapsamında salgın hastalık iznine gönderildiğini bildirdi. Akbulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bugün itibarı ile 798 hükümlünün infaz dosyası incelenmiş, bunlardan 5 hükümlü Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan doğrudan tahliye edilmiş, 38 hükümlü ise Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna alınarak salgın hastalık izni işlemlerine başlanmıştır. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak toplam 28 hükümlüden 16 hükümlünün infaz kurumu ile irtibatı kesilmiş olup kalan 12 hükümlü hakkında işlemlere aralıksız devam edilmektedir. Keçiborlu K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise 2 hükümlü tahliye edilmiş, 8 hükümlü ise denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde infaz kurumundan ayrılmıştır. Diğer hükümlülere ait infaz dosyalarının işlemleri devam etmekte olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir." - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 06:09 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek 387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor Motosikletle ilginç korona mesajına 1360 TL ceza Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, acilen klinik testlere alınmalı Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, acilen klinik testlere alınmalı         
00:23
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı         
23:48
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti         
23:35
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi         
23:21
ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu         
23:20
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin         
20:29
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 00:40:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]