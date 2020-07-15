Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "FETÖ/PDY'den 7 bin 315 soruşturma açıldı" - Son Dakika

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "FETÖ/PDY'den 7 bin 315 soruşturma açıldı"

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kentte 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele çerçevesinde 7 bin 315 soruşturma yapıldığını, bunlardan bin 661 dosyada kamu davası açıldığını belirtti.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kentte 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele çerçevesinde 7 bin 315 soruşturma yapıldığını, bunlardan bin 661 dosyada kamu davası açıldığını belirtti.

CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte Türk yargısının hakimler ve cumhuriyet savcılarıyla zorlu bir imtihandan geçtiğini belirten Akbulut, "Anayasa ve yasalar çerçevesinde devleti ve cumhuriyeti koruma göreviyle vazifeli Türk yargısı, mensubu olduğu devlet teşkilatına sadık kalmış, içerisine sızan yabancı unsurları hızlı bir şekilde ihraç etmiş ve büyük bir cesaretle aynı gece FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çetin bir mücadele başlatmıştır. Türk milleti adına karar verme yetkisine haiz Türk yargısı bağrından çıktığı Türk milletinden ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milli iradeden aldığı cesaret ile vermiş olduğu bu kutsal mücadelede kararlılık göstermiş, kısa sürede terör örgütü mensuplarını tespit ve tasfiye etmiştir. Türk hakimleri ve cumhuriyet savcıları kararlıdır; devletimizin bekası temin edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

"BİN 661 DOSYADA KAMU DAVASI AÇILDI"

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele çerçevesinde 7 bin 315 soruşturma yapıldığını ve bunlardan bin 661 dosyada kamu davası açıldığını ifade eden Akbulut, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Örgütün gizli yapılanmasının ifşası için soruşturmalarımız halen devam etmektedir. Türk devletinin istikbaline ve Türk milletinin istiklaline yönelen suçlarla karşı hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz gecesi ülkesi için hayatlarını kaybeden şehitlerimize, gazilerimize ve ülkesi için sokaklarda kahramanca mücadele veren milyonlarca vatandaşımıza minnet ve şükran borcumuz vardır. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bizler için bir hüzün bayramıdır. Bizler Türk milleti adına karar verme yetkisine sahip Türk yargı teşkilatı olarak daima bağrından çıktığımız aziz milletimizin yanındayız, görevimizi en iyi şekilde yapmaya yeminliyiz. Bu vesileyle en azından üzerimize düşen borcun bir kısmını ödeme azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve selamet, aziz milletimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

(İHA)

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: 'FETÖ/PDY'den 7 bin 315 soruşturma açıldı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:59 CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
17:59
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:57:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "FETÖ/PDY'den 7 bin 315 soruşturma açıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]