Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri - Son Dakika

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri

Devlet Övünç Madalyası törenine katılan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, kendi kaleme aldığı şiiri okudu

Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni

ISPARTA - Cumhurbaşkanlığınca Isparta'da bir şehit ailesi ve bir gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve beratı, düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kendi kaleme aldığı duygu yüklü Çanakkale şiirini okudu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidin yakınları ve gazi ile askeri erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dua edildi.

Kaleme aldığı 'Çanakkale' isimli şiirini okudu

Duanın ardından kürsüye gelen Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kaleme aldığı 'Çanakkale' isimli şiirini okudu. Akbulut, Çanakkale'nin esir olarak yaşamaktansa hür ve bağımsız olarak ölmeyi tercih eden büyük bir milletin hikayesi olduğunu belirterek, "Naçiz mısraları şahsıma ait olan bu şiirde merhum Kolağası (yüzbaşı) Mehmet'in şehit olmadan önce cepheden annesine yazdığı mektuplardan esinlenilmiştir. Gerçek bir yaşam öyküsüdür. Kolağası Mehmet, eşi Münevver ve oğlu Nezih'in aziz hatırasında Çanakkale şehitlerine armağandır" diye konuştu.

"Kahramanlık destanları yazmaya devam edeceğiz"

Konuşmanın ardından Vali Seymenoğlu, Devlet Övünç Madalyası ve beratlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın oğlu Metin Ceylan ile Suriye'de teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Osman Hozer'e takdim etti.