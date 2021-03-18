Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri - Son Dakika

Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri

18.03.2021 16:58

Son dakika haberi... Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri Devlet Övünç Madalyası törenine katılan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, kendi kaleme aldığı şiiri okudu Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni Cumhurbaşkanlığınca Isparta'da bir şehit ailesi ve bir gaziye verilen...

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri

Devlet Övünç Madalyası törenine katılan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, kendi kaleme aldığı şiiri okudu

Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni

ISPARTA - Cumhurbaşkanlığınca Isparta'da bir şehit ailesi ve bir gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve beratı, düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kendi kaleme aldığı duygu yüklü Çanakkale şiirini okudu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidin yakınları ve gazi ile askeri erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dua edildi.

Kaleme aldığı 'Çanakkale' isimli şiirini okudu

Duanın ardından kürsüye gelen Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kaleme aldığı 'Çanakkale' isimli şiirini okudu. Akbulut, Çanakkale'nin esir olarak yaşamaktansa hür ve bağımsız olarak ölmeyi tercih eden büyük bir milletin hikayesi olduğunu belirterek, "Naçiz mısraları şahsıma ait olan bu şiirde merhum Kolağası (yüzbaşı) Mehmet'in şehit olmadan önce cepheden annesine yazdığı mektuplardan esinlenilmiştir. Gerçek bir yaşam öyküsüdür. Kolağası Mehmet, eşi Münevver ve oğlu Nezih'in aziz hatırasında Çanakkale şehitlerine armağandır" diye konuştu.

"Kahramanlık destanları yazmaya devam edeceğiz"

Konuşmanın ardından Vali Seymenoğlu, Devlet Övünç Madalyası ve beratlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın oğlu Metin Ceylan ile Suriye'de teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Osman Hozer'e takdim etti.

Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri
Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri
Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri
Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri
Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri
Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri

Cumhuriyet, Çanakkale, Isparta, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri - Son Dakika


Son Dakika

14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim
Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega'yı Porto bırakmak istemiyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega'yı Porto bırakmak istemiyor         
18:21
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ücret müjdesi: Adaletli ek ödeme sistemi için çalışma gündemimizde Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ücret müjdesi: Adaletli ek ödeme sistemi için çalışma gündemimizde         
17:55
Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı         
17:52
15 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan sapığa 30 yıl hapis 15 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan sapığa 30 yıl hapis         
17:38
Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır         
17:17
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 18:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan duygu yüklü Çanakkale şiiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei