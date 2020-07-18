Isparta'da 1.3 tonluk boğa 30 bin TL'ye alıcısını bekliyor - Son Dakika

Isparta'da Enes Akdağ'a ait besihanede yetişen 1.3 ton ağırlığındaki boğa Kurban Bayramı öncesinde 30 bin liraya alıcısını bekliyor.



Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde Enes Akdağ'a ait besihanede yetiştirilen şarole cinsi 1.3 tonluk ismindeki boğa Kurban Bayramı öncesinde 30 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Besihane sahibi Enes Akdağ, boğaya 34 aydır baktıklarını belirterek, kendisini kuru kaba ve doğal yemlerle beslediklerini söyledi. Akdağ, "Kurban Bayramı dolayısıyla 30 bin liradan satışa çıkardık. Ağırlığı bir ton 300 kilogram. Bölgemizde bu ağırlıkta başka bir büyükbaş hayvan olduğunu düşünmüyorum. Bir yaşına kadar anne sütü emdi ve doğal beslendi. 34 aydır serbest beside, salmada rahat bir şekilde besledik. Hayırlısıyla alıcılarını bekliyoruz" dedi. - ISPARTA