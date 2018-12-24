Son Dakika Haberleri: Isparta'da 10 Araç Birbirine Girdi: 19 Yaralı (2)

Isparta'da 10 Araç Birbirine Girdi: 19 Yaralı (2)

1 saat önce

YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİIsparta'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi.

Isparta'da 10 Araç Birbirine Girdi: 19 Yaralı (2), System.String[]
YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Isparta'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alınırken, aynı kazada yaralanan 6 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu belirtildi. 19 yaralının tamamının ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:18 Kaynak: DHA

Isparta, Güncel
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