Isparta'da 10 Araç Birbirine Girdi: 19 Yaralı (2)
1 saat önce
YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİIsparta'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi.
YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİ Isparta
'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alınırken, aynı kazada yaralanan 6 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu belirtildi. 19 yaralının tamamının ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:18 Kaynak: DHA
Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
2019'a Girmeden SGK'ya Borçlanma Talebinde Bulunanlar 20 Bin Liraya Kadar Kara Geçecek