Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı

20.07.2022 15:17
Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı

Isparta'da bir daireden, içerisinde yaklaşık 100 bin TL değerinde altın bulunan kasayı çalan 5 kişi, polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Isparta'da bir daireden, içerisinde yaklaşık 100 bin TL değerinde altın bulunan kasayı çalan 5 kişi, polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairelerden birinden yaklaşık 100 bin TL değerinde altının bulunduğu şifreli elektronik çelik kasa çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 16 ayrı kameradan elde edilen 86 saatlik görüntü incelendi. İnceleme sonucunda olayın failleri olarak tespit edilen A.S., C.K., N.D., H.K. ve G.T. isimli şüpheli şahıslar 8 Temmuz'da sabah saatlerinde üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı. 9 Temmuz'da işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi Son dakika haberleri... Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı Son dakika haberleri... Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:57 Bolu'da sudan zehirlenenlerin sayısı 63'e yükseldi! Çocuklar halüsinasyon görüyor
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
14:37 Selçuk Ural'dan çok konuşulacak çapkınlık itirafı: Karım, kapımda yatan kadınlara su verirdi
14:02 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 15:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement