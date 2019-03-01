Isparta'da 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Görevlendirildi
48 dakika önce
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçilik yapmak üzere ataması yapılan bekçilere, oryantasyon eğitimi verildi.
Isparta
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından bekçilik yapmak üzere ataması yapılan bekçilere, oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimleri tamamlanan 100 çarşı ve mahalle bekçisinin görevlendirmelerinin yapıldığı bildirildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, çarşı ve mahalle bekçileri sayesinde, mala ve şahsa karşı işlenen suçların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Yapılan risk analizleri çerçevesinde ayrıca, çarşı ve mahalle bekçilerinin gece görevi ifa edecekleri kaydedildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:48 Kaynak: İHA
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