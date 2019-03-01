Son Dakika Haberleri: Isparta'da 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Görevlendirildi

Isparta'da 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Görevlendirildi

48 dakika önce

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçilik yapmak üzere ataması yapılan bekçilere, oryantasyon eğitimi verildi.

Isparta'da 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Görevlendirildi, System.String[]
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bekçilik yapmak üzere ataması yapılan bekçilere, oryantasyon eğitimi verildi. Eğitimleri tamamlanan 100 çarşı ve mahalle bekçisinin görevlendirmelerinin yapıldığı bildirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, çarşı ve mahalle bekçileri sayesinde, mala ve şahsa karşı işlenen suçların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Yapılan risk analizleri çerçevesinde ayrıca, çarşı ve mahalle bekçilerinin gece görevi ifa edecekleri kaydedildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:48 Kaynak: İHA

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