Isparta'da 100 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi - Son Dakika

Isparta Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ihtiyaç sahibi 100 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaptığı yazılı açıklamada, 365 günün tamamında engellilerin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Her zaman engellilerin yanında olduklarını vurgulayan Başdeğirmen, işitme engelliler için şeffaf maske ürettiklerini ve ücretsiz olarak talep edenlere ulaştırdıklarını bildirdi.

Evlerinden çıkmakta zorlanan engellilerin maske, kolonya, dezenfektan ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıksız teslim ettiklerini aktaran Başdeğirmen, bu hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

100 engelli vatandaşın da akülü sandalye taleplerini karşıladıklarını ifade eden Başdeğirmen, ayrıca engellilere, 40 konuşan saat ve konuşan tansiyon aleti, görme engelli bastonu, görme engelliler için 60 kitap okuma kitabı hediye edildiğini bildirdi.