Isparta'da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti - Son Dakika

Isparta'da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti

05.01.2021 12:37
Isparta'da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından kente yapılacak olan toplam 1002 konut için ihalenin 15 Mart 2021'de yapılacağını belirtti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından kente yapılacak olan toplam 1002 konut için ihalenin 15 Mart 2021'de yapılacağını belirtti.

TOKİ tarafından Isparta'da inşa edilecek toplam 1002 konutun hak sahiplerini belirlemek için geçen Mayıs ayında çekiliş gerçekleştirilmişti. Konutların yapımı için ihale tarihi de belli oldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclis toplantısında TOKİ konutları ve alan içerisine yapılacak cami ile sosyal tesislerin ihalesinin 15 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkacağını açıkladı.

"İşe başlamak, işin yarısını bitirmektir"

Konutlar için ihalenin 2020 yılında yapılmasını beklerken, Elazığı ve İzmir depremleri olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Elazığ depremi olunca 21 bin konut için oraya yapılmaya başlandı. Oradaki vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşması gerekiyordu. O süreç normale döndü. Arkasında İzmir depremi oldu. 6 bin konut da oraya başlandı. Elazığ konutları bitmek üzere İzmir'de hızlı şekilde devam ediyor. Oralar varken illa bizimki dememiz doğru değildi, beklemek zorundaydık ve bekledik. Bizim de ihale tarihimiz 15 Mart 2021 olarak belirlendi. Bu tarihte 1002 konut, cami ve sosyal tesislerin ihalesi yapılacak. İşe başlamak, işin yarısını bitirmektir. İnşallah başlayıp en kısa zamanda bitireceğiz" dedi.

"5 bin konut sözü verdik"

Eski Gülkent Hastanesi'nin olduğu alanda 1500 konutlu bir projenin de hayata geçirileceğine değinen Başdeğirmen, "5 bin konut sözü vermiştik. Dönemimiz içerisinde 5 bin konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Belmaş hisselerinin satışlarını da aldık. 3 ortak vardı. İl Özel İdaresi, Atabey Belediyesi ve Sav Belediyesi. Değerlerini ödeyerek aldık. Belmaş hisseleri tamamen belediyemize ait. Belmaş'ı hayata geçirerek konut üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta'da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti
Isparta'da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti

Isparta, konut, Toki, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,5 liradan işlem görüyor         
11:57
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak         
11:36
İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu         
11:07
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı         
10:23
2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları         
10:02
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 12:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei