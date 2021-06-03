Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yangın eğitimi verildi - Son Dakika

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın, doğal afet ve kurtarma hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürürken, diğer taraftan da kamu, kurum ve kuruluşları ile özel sektörler de yangın eğitim tatbikatlarına devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde eğitimler aralıksız sürdürülürken, son olarak itfaiye ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline yönelik eğitim ve tatbikat çalışması düzenledi.

112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen eğitimde personele yönelik yangın esnasında müdahale şekilleri ile ilgili teorik ve pratik eğitim verildi. Yangın çeşitleri ve müdahale şekilleri ile kullanılabilecek malzemeler hakkında itfaiye personeli tarafından bilgiler aktarılırken, yangın tüpleri ile müdahale şekilleri pratik olarak gösterildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda hazırladıkları program dahilinde eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İtfaiye Müdürü Erkan Er, "Günlük hayatımızda, işyerlerimizde, evlerimizde hangi tür yangınlarla karşılaşabiliriz noktasında arkadaşlarımıza teorik ve pratik bilgiler verdik, uygulama yaptık. Mutfak yangınları, dış alan yangınlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunduk" dedi. - ISPARTA