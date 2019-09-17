Isparta'da 13 adrese eş zamanlı 'Zehir taciri' baskını: 17 gözaltı

Isparta'da "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 13 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedef şahısların yakalanması amacıyla 13 değişik adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheli şahıstan, 17'si yakalanırken, firari 2 şüpheli şahıs için arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.



Yakalanan 17 şüphelinin, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı ve yapılan soruşturma sonucu, şüphelilerle birlikte 46 parça halinde 38 gram eroin maddesi, 11 parça halinde 101.5 gram metamfetamin maddesi, 8 adet extacy hap, 0.5 gram esrar maddesi, 23 adet uyuşturucu madde kullanmakta faydalanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Isparta halkının huzuru için suç ve suçlular ile mücadelemiz devam edecektir" denildi. - ISPARTA