Son Dakika Haberleri: Isparta'da 13 adreste eş zamanlı 'Torbacı' operasyonu: 17 gözaltı
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Isparta'da 13 adreste eş zamanlı 'Torbacı' operasyonu: 17 gözaltı

1 saat önce

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik 13 adreste eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si yakalanarak, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Isparta'da 13 adreste eş zamanlı 'Torbacı' operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik 13 adreste eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'si yakalanarak, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hedef şahısların yakalanması amacıyla 13 değişik adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheli şahıstan, 17'si yakalanırken, firari 2 şüpheli şahıs için arama çalışması başlatıldığı öğrenildi. Yakalanan 17 şüphelinin, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı ve yapılan tahkikat sonucu, şüphelilerle birlikte 46 parça halinde 38 gram eroin maddesi, 11 parça halinde 101.5 gram metamfetamin maddesi, 8 adet extacy hap, 0.5 gram esrar maddesi, 23 adet uyuşturucu madde kullanmakta faydalanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 16 adet fişek ele geçirildiği açıklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Isparta halkının huzuru için suç ve suçlular ile mücadelemiz devam edecektir" denildi.

SON ÜÇ AYDAKİ 36 PLANLI OPERASYONDA, 72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son 3 ayda yürütülen 36 planlı uyuşturucu operasyonunda ise toplam 72 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, nakletmek' ve 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

Narkotik, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:35 Kaynak: İHA
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