Isparta'da 13 ekiple korona virüs denetimi - Son Dakika

Isparta'da 13 ekiple korona virüs denetimi

ISPARTA - İçişleri Bakanlığının illere gönderdiği yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri ek genelgesi kapsamında Isparta'da ekipler, iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Isparta'da Valilik koordinasyonunda polis, sağlık il müdürlüğü, zabıta, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Korona virüs(Kovid-19) denetimleri için 13 ekip oluşturuldu. Ekipler, kent merkezindeki iş yerleri, lokantalar, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berber ve kuaförler gibi birçok yerde denetim yaptı. İşletmelerdeki denetimler sırasında ekipler, korona virüs tedbirlerine uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Ekipler, eksik gördükleri noktalar konusunda işletme sahipleri ile çalışanları uyardı. Ayrıca denetimler sırasında vatandaşlar da sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Polisten maskeyi koluna takan gence uyarı

Öte yandan kent merkezinde maske denetimi de devam ediyor. Mimar Sinan Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde polis, maskesini koluna takarak yürüyen bir genci uyardı. Gencin uyarıyı aldırış etmeden yürümeye devam etmesi üzerine polis, genci durdurarak, maskesini takmasını istedi. Genç, bu uyarının üzerine maskesini kolundan çıkarak, doğru bir şekilde kullanmaya başladı. Kentte emniyet ekipleri sürekli olarak polis aracından vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Isparta'da korona virüs denetimlerinin gün boyu aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.