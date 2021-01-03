13 gündür aranan genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

13 gündür aranan genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

03.01.2021 14:00

Isparta'da 13 gündür aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, evinden 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Isparta Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık Salı günü annesiyle birlikte dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra annesinin yanından ayrılan Doğan, eve geri dönmedi. Ailesi, Gülsüm Doğan için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde Gülsüm Doğan'ın kent merkezinde dolaştıktan sonra Gökçay mesirelik alanına doğru çıktığı belirlendi. Bu kapsamda emniyet ekipleri ile AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Gülsüm Doğan'ı arama çalışması başlattı.

KÖPEKLER VE DRONE İLE ARANDI

Emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri, Gökçay mesirelik alanının üst bölgesindeki Kirazlıdere mevkiinde iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla Gülsüm Doğan'a ait bir iz aradı. Karadan yapılan aramalara havadan da drone eşlik etti. Yapılan aramada Gülsüm Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ÇANTA İLE YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan'ın elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görüldü.

CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU

Arama kurtarma ekipleri tarafından devam edilen çalışmaların 13'üncü gününde Gülsüm Doğan'ın cesedi evine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk belirlemelere göre elbiselerini serip üzerinde uyur halde AFAD tarafından bulunan Gülsüm Doğan için ekiplerin incelemesi devam ediyor.

13 gündür aranan genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Isparta, Aralık, Salı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 gündür aranan genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu - Son Dakika


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