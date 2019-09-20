Son Dakika Haberleri: Isparta'da 14 aranan şahıs yakalandı
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Isparta'da 14 aranan şahıs yakalandı

32 dakika önce

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında, Isparta'da il genelinde aranan 14 şüpheli yakalanırken, 11 kişiye ise çeşitli maddelerden bin 396 lira ceza uygulandı.

Isparta'da 14 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında, Isparta'da il genelinde aranan 14 şüpheli yakalanırken, 11 kişiye ise çeşitli maddelerden bin 396 lira ceza uygulandı.


Isparta'da yapılan Huzur - Güven Operasyon çerçevesinde, il genelindeki farklı noktalarda 143 Jandarma personelinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerin gün boyu yaptıkları çalışmalarda, kimlik kontrolünden geçirilen bin 64 şahıstan 14'ünün çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar ilgili birimlere sevk edilirken, 11 şahsa ise farklı suçlardan bin 396 lira para cezası tatbik edildiği belirtildi. - ISPARTA

Isparta, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:41 Kaynak: İHA
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