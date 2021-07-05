Isparta'da 1400 rakımlı köyde kiraz hasadı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, merkeze bağlı 1400 rakımlı Yakaören köyünde yayla şartlarında başlayan kiraz hasadına katılarak, işçilerle birlikte seçme işlemi gerçekleştirdi.

Kent merkezinde kiraz hasat dönemi biterken Yakaören yaylasında kirazın hasat dönemi daha yeni başlıyor. Ülke genelinde üretilen kiraz hasadının başladığı yerlerden biri olan Yakaören yaylasında 1400 rakımda kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay'ın daveti ile yaylada devam eden kiraz hasadına katıldı.

Vali Seymenoğlu, kiraz bahçesinde önce kirazı dalından topladı, ardından ise toplanan kirazları kalite ve kalibresine göre seçme işlemini çalışanlar ile birlikte yaptı.

Yaylada bu yılki kirazın kalitesi ve pazarı hakkında köy muhtarı Ömer Kırtay ve üreticiler ile de sohbet eden Vali Seymenoğlu, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Yakaören, kirazda geççi çeşit ile öne çıkıyor. 1400 rakımlı yaylada üretilen kaliteli kirazlar tüccarların ilgisini çekiyor.

"Yüzde 60'ı ihraç ediliyor"

Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay, sezonun başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yakarören'de 3 bin tondan fazla kiraz üretimi gerçekleştirildiğini belirten Kırtay, "Ürettiğimiz kirazın yüzde 60'ı ihracat malı olarak değerlendiriliyor" dedi.

Muhtar Kırtay kendilerini kiraz hasadında yaylada ziyaret eden Vali Seymenoğlu'na da teşekkür etti. - ISPARTA