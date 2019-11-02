Son Dakika Haberleri: Isparta'da 15.Tarım ve Hayvancılık Fuarı
Son Dakika Güncel Isparta'da 15.Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Isparta'da 15.Tarım ve Hayvancılık Fuarı

6 saat önce

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, 15. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 14-17 Kasım'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Isparta'da 15.Tarım ve Hayvancılık Fuarı, System.String[]

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, 15. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 14-17 Kasım'da gerçekleştirileceğini söyledi. Fuara geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilginin büyük olacağını ve 100'ün üzerinde tarımsal şirketin fuarda stant açacağını ifade eden Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bundan 14 yıl önce, Isparta Ticaret Borsa'mızda bir tarım şehri olan ilimiz Isparta'da, tüm bölgeyi de kapsayan bir fuar düzenlemenin kararı alındı. Bu doğrultuda ilk defa 2005 yılında Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarımızı düzenledik. Bu yıl yani 2019 yılı itibariyle ise fuarımızın on beşincisini gerçekleştireceğiz. Fuarımız, 14 Kasım tarihinde başlayıp 17 Kasım 2019 tarihinde sona erecektir. Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapacağımız fuarımızın organizasyonunu her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir firma yapmakta olup, tarımsal ürünler satan firmalar fuarımıza şimdiden büyük ilgi göstererek stant açma taleplerini iletmektedirler" dedi.


Diğer yandan, ITB Başkanı Adar, söz konusu fuara Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, üniversiteler, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ziraat Odası Başkanlığı, Isparta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, çeşitli tarımsal şirketlerin de destek verdiğini sözlerine ekledi. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:21 Kaynak: İHA
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