Isparta'da 15 Temmuz anı defteri standı açıldı - Son Dakika

Isparta'da 15 Temmuz anı defteri standı açıldı

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların duygularını aktarmaları için anı defteri standı açıldı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların duygularını aktarmaları için anı defteri standı açıldı.

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Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri anı defteri standı açılmasıyla başladı. Bu kapsamda Isparta Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantta vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini anı defterine yazıyorlar. Ayrıca meydanda '15 Temmuz Anı Defterindeki Duygu ve Düşünceler' isimli bir sergi açıldı. Sergide önceki yıllarda bazı vatandaşların anı defterine yazdığı duygu ve düşünceler, 15 Temmuz'u anlatan fotoğraflarla sergileniyor.


"Allah o günleri bir daha göstermesin"


Anı defterini imzalayan Musa Aydoğdu, Cumhuriyet'ten bugüne hep darbeler yaşandığını belirterek, "Allah o günleri bir daha göstermesin. Ne mutlu bu günlere. Ben 80 yaşındayım, o günler bir daha geri gelmesin. Temennim odur" dedi.


"İnşallah bir daha böyle kötü bir gün yaşamayız"


Osman Böcek de 15 Temmuz'un demokrasi açısından kötü bir gün olduğunu ifade etti. Böcek, "Allah o günleri bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz'da Şarkikaraağaç'ta köydeydim, muhtar oğlumla birlikte ilçe merkezine meydana gitmiştik. İnşallah bir daha böyle kötü bir gün yaşamayız" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 15 Temmuz anı defteri standı açıldı - Son Dakika
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