Son Dakika Haberleri: Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

5 saat önce

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildiISPARTA - Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Valiliği tarafından çeşitli ziyaretler ve anma etkinlikleri düzenlendi.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi
ISPARTA - Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Valiliği tarafından çeşitli ziyaretler ve anma etkinlikleri düzenlendi.
Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İl Müftüsü Bayram Şahin, 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, gaziler ve protokol mensupları katıldı.
Kentte, sabah saatlerinde hatıra ormanı ziyaretiyle başlayan anma programları çerçevesinde, Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi. Anma programları kapsamında protokol mensupları tarafından şehit yakınları ve gaziler de ziyaret edildi.
Öğle saatlerinde Isparta Ulu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulması ve yapılan Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması ile devam eden program kapsamında öğle namazı çıkışında ise ikramlarda bulunuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 19.00'dan itibaren 15 Temmuz görsellerinin sunumu, yürüyüş ve tören ile devam edecek.
Tüm Türkiye'de yapılacağı gibi 16 Temmuz gecesi 00.13'te ise tüm camilerde selalar okunacak.
Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Isparta, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
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