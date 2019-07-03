Son Dakika Haberleri: Isparta'da "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"
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Isparta'da "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"

1 saat önce

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISBÜ) tarafından "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı" düzenlenecek.

Isparta'da
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISBÜ) tarafından "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı" düzenlenecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz'da bir kongre merkezinde düzenlenecek konferansta TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmacı olarak katılacak.
Etkinliğin sonunda ISUBÜ'nün yeni rektörlük binası ve 15 Temmuz'la ilgili fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:01 Kaynak: AA
Isparta, Güncel
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