Isparta'da "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı"
1 saat önce
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISBÜ) tarafından "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı" düzenlenecek.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:01 Kaynak: AA
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISBÜ) tarafından "15 Temmuz Ruhunu Anlama Konferansı" düzenlenecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz'da bir kongre merkezinde düzenlenecek konferansta TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç
, konuşmacı olarak katılacak.
Etkinliğin sonunda ISUBÜ'nün yeni rektörlük binası ve 15 Temmuz'la ilgili fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.
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