1500 yıllık Tevrat'ı satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

1500 yıllık Tevrat'ı satmak isterken yakalandılar
28.04.2021 15:15
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat'ı satmak isteyen 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat'ı satmak isteyen 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yabancı uyruklu şüphelilerin ellerindeki Tevrat'ı satacakları bilgisi üzerine operasyon başlattı. Keçiborlu'ya bağlı Yağbasan mevkisinde otomobilde yapılan aramada 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi. Operasyonda M.Ç. ile Suriye uyruklu oldukları belirlenen B.S., M.D., J.J. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen Tevrat müzeye teslim edildi.
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