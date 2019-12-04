Son Dakika Haberleri: Isparta'da 152 sikke ve 10 tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika Güncel Isparta'da 152 sikke ve 10 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da 152 sikke ve 10 tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

ISPARTA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi.

Isparta'da 152 sikke ve 10 tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

ISPARTA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya- Şarkikaraağaç karayolu üzerinde yapılan faaliyet sonucu Ö.Ç., R.A. ve M.A.'nın bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait 152 sikke ve çeşitli objelerden oluşan 10 tarihi eser ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Isparta, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:58 Kaynak: DHA
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