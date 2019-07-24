Son Dakika Haberleri: Isparta'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Isparta'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi

30 dakika önce

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek maksadıyla yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri, Ş.Ö. (55) ve R.İ.Ö.'yi (27) gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan Ö.T.'nin (27) yakalanması için ise çalışma başlatıldı. - ISPARTA
Jandarma, Kenevir, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarlasını süren çiftçinin traktörüne 200 yıllık "buzdolabı" takıldı Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:34:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]