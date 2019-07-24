Isparta'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi
30 dakika önce
Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
'nın Şarkikarağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Şarkikaraağaç
ilçesine bağlı Salur
köyünde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek maksadıyla yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 158 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri, Ş.Ö. (55) ve R.İ.Ö.'yi (27) gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan Ö.T.'nin (27) yakalanması için ise çalışma başlatıldı. - ISPARTA
Tarlasını süren çiftçinin traktörüne 200 yıllık "buzdolabı" takıldı Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı