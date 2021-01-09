Isparta'da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı

Isparta Belediyesi tarafından 32 milyon liralık dev spor tesisleri yatırımlarının ilk adımı olan 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 16 adet basketbol potası yapılmasıyla ilgili ihale gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi'nde e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye 17 firma katılım gösterdi. 4 milyon 203 bin 571 lira 48 kuruş yaklaşık maliyetle çıkılan ihalede, katılımcı firmalar 3 milyon 233 bin lira ile 4 milyon 860 bin lira arasında değişen rakamlarda teklif verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, seçim öncesinde 'sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız' sözü gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Isparta Belediyesini ziyaretinde kendisine sunulan ve ardından eylül ayında Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen arasında şehre Gençlik Sporcu Yetiştirme Merkezi, 2 adet UEFA standartlarında futbol sahası, 16 mahalleye semt spor sahası, 3 Mahalleye Gençlik Merkezi ve 2 okula da spor salonu olmak üzere 32 milyon liralık spor tesisleri yapılması için protokol imzalanmıştı.

Yapılan çalışmalar sonrasında yatırımların ilk adımı olan 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 16 adet basketbol potası yapılmasıyla ilgili ihale gerçekleştirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclisinde, meclis üyelerine yapılan ihaleyle ilgili bilgi verdi. Başkan Başdeğirmen, yapılan ihaleye 17 firmanın katıldığını belirterek, ihalenin Isparta'ya hayırlı olması dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ayrıca gerçekleştirilen semt sahaları ihalelerinin ardından diğer spor yatırımlarından olan Gençlik Sporcu Yetiştirme Merkezi, 2 adet UEFA standartlarında futbol sahası, 3 Mahalleye Gençlik Merkezi ve 2 okula spor salonu ihalelerinin de önümüzdeki günlerde yapılarak inşaatlara başlanacağını kaydetti. - ISPARTA