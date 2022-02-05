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ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ - Son Dakika

ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ

05.02.2022 13:37

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece saatlerinde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye ekipleriyle tek tek görüşen Başdeğirmen, kolaylıklar diledi. Tuzlama ve kürüme çalışmalarıyla ilgili de bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, tüm muhtarların sahada vatandaşla yakından ilgilendiğini ifade etti. Başdeğirmen, bir vatandaşın 'Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak."

ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ
ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ
ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ

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Şükrü Başdeğirmen, Isparta, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ISPARTA'DA 16 BİN ABONE 2 GÜNDÜR ELEKTRİKSİZ - Son Dakika
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