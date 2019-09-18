Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.



Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazi' unvanının verildiği 19 Eylül gününü her yıl 'Gaziler Günü' olarak kutlamaktayız. Bu vatan topraklarına kanlarını akıtarak şanlı tarihimize destanlar yazdıran, vatanını, bayrağını, bağımsızlığını ve kutsal saydığı tüm değerleri korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri, milletimizin kıvanç kaynağıdır. Şehitlik ve gazilik unvanları, dünyevi herhangi bir değerle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Onlar ülkemizin ve milletimizin şeref kaynağıdır. Bu nedenledir ki Türk milleti evlatlarını askere uğurlarken 'Ya şehit ol, ya gazi' diye öğütte bulunur. Birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu vatan toprakları; bayrak ve millet sevgisiyle şehit olan ve canlarından vazgeçmeye hazır kahraman gazilerimizin bizlere ve gelecek nesillerimize bıraktıkları en değerli emanetidir. Bu minnet duyguları içinde, öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyor, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyor ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.



"Başdeğirmen'in mesajı"



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise mesajında, "Bugün özgürce nefes alıp verebilmemizi, kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice zaferler, kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Milletimiz bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır" ifadelerini kullandı.



"Onları her yerde ve her zaman onurlandırmak zorundayız"



Belediye Başkanı Başdeğirmen mesajının devamında şunları söyledi; "Kültürümüzde vatan ve millet sevgisi çok büyük bir değer taşır. Milli hasletimizde olan ve kimliğimizi yansıtan bu duyguların, hepimiz için vazgeçilmez bir anlamı vardır. Bunun en güzel örneğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda gösteren aziz milletimiz 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek, bağımsızlık ve vatanın bizler için ne anlama geldiğini apaçık ortaya koymuştur. Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusu, dünya barışını korumak için de pek çok bölgede görev almıştır. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmamız için, savaş arkadaşları gazilerimize hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmak zorundayız. Şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit özgürce okunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, gazilerimize ve ailelerine sağlıklı uzun ömürler diliyor, bu toprakları bize vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum". - ISPARTA