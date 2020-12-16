Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı - Son Dakika

Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı

16.12.2020 13:39
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı, System.String[]

Isparta'da 19 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasıyla ilgili olarak dün 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Isparta'da 19 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasıyla ilgili olarak dün 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, köye gelerek kayıp Özbay'ın yeğeni S.Ö.'nün eşini de gözaltına aldı.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ve köylülerden oluşan ekipler her yerde Mustafa Özbay'ı aramaya başladı. 19 gündür devam eden arama çalışmalarında Özbay'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Yeğeninin eşi de gözaltına alındı

Isparta Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı derinleştirmesiyle birlikte dün sabah saatlerinde aralarında Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve yeğenleri S.Ö. ile H.Ö'nün de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade verme işlemleri devam ederken, bugün yeni bir gözaltı olayı yaşandı. Öğlen saatlerinde köye gelen jandarma ekipleri, kayıp Mustafa Özbay'ın yeğeni S.Ö.'nün eşi B.Ö.'yü gözaltına aldı. B.Ö. evinden alınarak önce Isparta Şehir Hastanesi'nde muayene götürüldü. Muayene işlemlerinin ardından ise B.Ö. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı
Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Gözaltı, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 19 gündür kayıp adamla ilgili 6'ıncı gözaltı - Son Dakika


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