Üye Girişi
Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor - Son Dakika

Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor

07.02.2022 17:33
Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor

Isparta'da arızanın devam ettiği kırsal kesimlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik, jeneratörlerle sağlanıyor.

Isparta'da arızanın devam ettiği kırsal kesimlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik, jeneratörlerle sağlanıyor.

Kentte 3 Şubat'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Isparta'da oluşturulan kriz merkezi koordinesinde elektrik sıkıntısı yaşanan köylerde 2 ila 3 ekip müdahale ediliyor.

Kriz merkezinden alınan bilgiye göre, ana hatlardaki arıza durumu fazla olan Isparta'nın Aksu, Gelendost, Eğirdir, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç ile Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı elektrik sıkıntısı yaşanan köylerde 31 jeneratör ile elektrik arzı sağlandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik verildi.

Bakan Dönmez, sahada incelemelerde bulunuyor

Öte yandan cumartesi gününden itibaren kentte bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz bazı mahallelere giderek, saha çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Gerek çalışanlar gerekse vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, hem sorunları tespit ediyor hem de talepleri dinliyor.

Gökçay mevkisinde muhtarlarla toplantı yapan Dönmez, mahallerdeki son durumlar hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR
500

Jeneratör, Isparta, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:40:22. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement