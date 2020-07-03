Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Bu kişilerle temaslı sayısının fazla olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada, 2 cadde ve 3 sokağın karantinaya alındığı kaydedildi.

Isparta 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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