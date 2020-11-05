Isparta'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili dava - Son Dakika

Isparta'da, 3 yıl önce 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ali A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, kaybolan kişilerin yaşadığına dair tanıkların olduğunu iddia ederek bu kişilerin mahkemede dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyet, duruşmayı 7 Ocak'a erteledi.

Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 10 Ağustos 2017'de kaybolmuş, olayla ilgili 2018'de tutuklanan Ali A, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.