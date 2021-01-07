Isparta'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada yargılanan sanık beraat etti - Son Dakika

Isparta'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada yargılanan sanık beraat etti

07.01.2021 20:05
Isparta'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada yargılanan sanık beraat etti, System.String[]

Isparta'da 3 yıl önce 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan sanık, beraat etti.

Isparta'da 3 yıl önce 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan sanık, beraat etti.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık A.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.A'nın "kasten öldürme" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verdi.

Öte yandan, mahkeme çıkışı taraflar arasında çıkan gerginlik, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Olay

Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin 10 Ağustos 2017'de kaybolmuştu. Olayla ilgili 2018'de tutuklanan Ali A, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada yargılanan sanık beraat etti - Son Dakika


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