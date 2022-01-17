Isparta'da 2 köpeğin zehirlendiği iddia edildi - Son Dakika

Isparta'ya bağlı Sav Kasabası'nda 2 köpek cesedi bulundu. Bir vatandaş, evine gitmek üzereyken gördüğü köpeklerin ağızlarında köpük olduğunu gördü. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Sav Kasabası'nda köpek ölümleri yaşandı. Yol kenarında 2 köpeğin cesedi bulundu. Yaşar Gök evine gitmek üzereyken yol kenarında gördüğü iki köpeğinde ağızlarında köpük olduğu gördü. Yaşar Gök adlı vatandaş bu duruma sessiz kalamayarak köpeklerin zehirlendiği yerde video çekerek sesini duyurmaya çalıştı. Gök'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan ölü bulunan köpeklerin zehirlendiği iddia edildi. HAYDİ ekipleri ölü bulunan köpeklerle ilgili soruşturma başlattı. - ISPARTA