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Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor - Son Dakika

Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor

22.08.2021 09:54
Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor, System.String[]

Isparta'da İl Özel İdaresi tarafından Sütçüler ilçesinin Şeyhler ve Yeşilyurt köylerini Eğirdir'e bağlayan 18 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanıyor.

Isparta'da İl Özel İdaresi tarafından Sütçüler ilçesinin Şeyhler ve Yeşilyurt köylerini Eğirdir'e bağlayan 18 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanıyor.

Bugün itibariyle 3 kilometresi tamamlanan yoldaki asfalt kalınlığı ise dikkat çekici. Köylerde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması, ürettikleri ürünleri şehirlere daha kolay ulaştırmaları açısından büyük önem taşıyan yollar vatandaşlar tarafından da büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu alanda yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Beraberinde Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer ilgililerle Yeşilyurt köyü sınırlarında devam eden çalışmalara nezaret eden Vali Seymenoğlu çalışanlara kolaylıklar diledi.

"68 km'lik hedefin yarısı tamamlandı"

Burada Isparta'daki sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Mahmut Zadeoğlu bu yıl ki hedeflerinin 68 km olduğunu bu hedeflerinin de yarısını tamamladıklarını belirterek "Asfalt programımızı yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de burada Şeyhler ve Yeşilyurt köylerimizin ve Eğirdir'e kadar olan 18 kilometrelik yolda asfalt programına başladık. Şu an 3 km'deyiz ikinci ekibimiz de Gelendost tarafında çalışmaya başladı. Orada da bir 10 km'lik bir yolumuz var. Bu iki ana yolu bitirdikten sonra inşallah programın sonuna gelmiş olacağız" dedi.

"Asfalt yapıldı diye sürücülerimizin sürat yapmalarını istemiyoruz"

Şeyhler köyü Muhtarı Mesut Bayraktar ise emeği geçen herkese teşekkür ederek yolu kullanacak olan sürücülere çağrıda bulundu. Bayraktar, "Öncelikle Valimiz Ömer Seymenoğlu'na İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu'na çok teşekkürlerimizi sunarız. Şeyhler, Yeşilyurt arası Allah'ın izniyle bitti. Bunun dışında köyümüzde herhangi bir asfalt yapımı sorunu kalmadı. Asfalt yapıldı diye sürücülerimizin sürat yapmalarını istemiyoruz. Herkes kurallara uysun, hız sınırını açmasınlar, kazaya sebebiyet vermesinler" diye konuştu.

"Duble yoldan sonra en iyi yol bu"

Yeşilyurt köyü Muhtarı Hasan Koçarslan da emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederek "Sağ olsun, Vali beynimizden ve özel idareden bütün emeği geçen çalışan arkadaşlarımıza hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yollarımız çok güzel oldu yani duble yoldan sonra en iyi yol bu sıcak asfalt yol ve şehir yolu konforunda oldu" dedi. - ISPARTA

Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor
Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor

Yeşilyurt, Sütçüler, Şeyhler, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 2 köyü ilçeye bağlayan yol sıcak asfalta kavuşuyor - Son Dakika


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