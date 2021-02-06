Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 3 yaralı

Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 3 yaralı Isparta'da kişi otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 3 yaralı ISPARTA - Isparta'da kişi otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza saat 18.15 sıralarında Fatih Mahallesi 209. Cadde üzerinde meydana geldi. 209 cadde üzerinde seyir halinde olan Mustan Ç. idaresindeki 48 ABM 902 plakalı otomobil, Deregümü köyü mevkiinden gelen Hasan K. yönetimindeki 07 ACC 599 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 07 ACC 599 plakalı otomobilde bulunan bebek Anime K. ve Zeynep K. ile diğer araçtaki Oğuz Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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