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Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu

6 saat önce

Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğuIsparta'da patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, System.String[]

Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Isparta'da patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta'da Ertokuş Caddesi yolu üzerinde 2 patenli çocuk, seyir halindeki otomobile tutunarak bir süre yolculuk etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 patenli çocuktan birinin sağ, diğerinin de sol arka kapının olduğu yerden tutunarak ilerlediği yer aldı. Bir süre bu şekilde ilerleyen patenli gençlerin daha sonra aracı bırakıp, yollarına devam ettiği görüldü.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:51 Kaynak: DHA
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