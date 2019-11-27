Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Isparta'da patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta'da Ertokuş Caddesi yolu üzerinde 2 patenli çocuk, seyir halindeki otomobile tutunarak bir süre yolculuk etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 patenli çocuktan birinin sağ, diğerinin de sol arka kapının olduğu yerden tutunarak ilerlediği yer aldı. Bir süre bu şekilde ilerleyen patenli gençlerin daha sonra aracı bırakıp, yollarına devam ettiği görüldü.