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Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu
6 saat önce
Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğuIsparta'da patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:51 Kaynak: DHA
Isparta'da 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu
Isparta'da patenli 2 gencin seyir halindeki otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.
Isparta'da Ertokuş Caddesi yolu üzerinde 2 patenli çocuk, seyir halindeki otomobile tutunarak bir süre yolculuk etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 patenli çocuktan birinin sağ, diğerinin de sol arka kapının olduğu yerden tutunarak ilerlediği yer aldı. Bir süre bu şekilde ilerleyen patenli gençlerin daha sonra aracı bırakıp, yollarına devam ettiği görüldü.
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