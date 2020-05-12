Son Dakika › Güncel › Isparta'da 2 yerleşim yerinde karantina kaldırılıyor - Son Dakika
Isparta'da 2 yerleşim yerinde karantina kaldırılıyor
6 saat önce
ISPARTA (İHA) Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ile Beyköy köyünde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından uygulanan karantina, 13 Mayıs Çarşamba günü itibariyle sonlandırılacak.
ISPARTA (İHA) Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ile Beyköy köyünde korona virüs vakalarının görülmesinin ardından uygulanan karantina, 13 Mayıs Çarşamba günü itibariyle sonlandırılacak.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ile Beyköy köyünde korona virüs vakaları görülmesi üzerine 14 günlük karantina ilan edilmiş ve Çarıksaraylar beldesinde 14 günün tamamlanmasının ardından karantina süresi 4 gün uzatılmıştı. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy köyündeki karantina uygulamasının 13 Mayıs Çarşamba günü sonlandırılacağını açıkladı. Yılmazer, "Bugün geldiğimiz noktada kıymetli hemşehrilerimizin özverili davranışları neticesinde olarak başarılı sonuçlar elde ettik. Son vakalarımızın tespitinin üzerinden 14 günlük süre geçen; Çarıksaraylar beldemizde karantinamız 13 Mayıs Çarşamba saat 07.00 itibariyle, Beyköy köyümüzde ise 13 Mayıs saat 24.00 itibariyle sonlandırılacaktır. Vatandaşlarımız; gerek Çarıksaraylar kasabamızda gerekse Beyköy köyümüzde kurallara harfiyen uymuşlar ve hastalıkla mücadelemizde en büyük destekçimiz olmuşlardır. Karantina sürecinde sabırla evlerinde kalan vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şifaya kavuşan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 06:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı