Isparta'da 20 yıldır beklenilen ITKM Cami Kadir Gecesi ibadete açılıyor

Isparta Belediyesi ile Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) yüklenici firma kayyum heyeti ile yaptığı anlaşma kapsamında inşaatına başlanan camide son aşamaya gelindi.

Isparta Belediyesi ile Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) yüklenici firma kayyum heyeti ile yaptığı anlaşma kapsamında inşaatına başlanan camide son aşamaya gelindi.



Yaklaşık 20 yıldır devam eden inşaat alanında 10 yıl önce bitirilen ancak atıl kaldığı için tahribat gören ITKM Cami, yeniden ele alınarak eksiklikleri giderildi. ITKM Cami, Cuma akşamı idrak edilecek olan mübarek Kadir Gecesi günü ibadete açılacak.



ITKM'de ilk olarak caminin hizmete açılacak olması en çok Yayla Mahallesi sakinlerini sevindirirken, 20 yıldır inşaatın içinde kalan, Yayla Mahallesi'nde caminin az da olsa bir ticari canlılığa neden olacağına ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağı belirtiliyor.



Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, yaklaşık 1.5 ay önce açılacağının sözü verilen ITKM Cami'nin Kadir Gecesi günü cemaatle buluşacak olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Muhtar Başaran, "Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Pazar Camimiz için 1,5 ay önce söz verilmişti, sözler yerine getiriliyor. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Mahallemiz adına çok sevinçliyiz. Caminin açılması ile buranın çehresi değişecek. Belediyemiz çalışanlarına, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz. Buradaki eski canlılık ve eski bereketlilik başkanımız Şükrü Başdeğirmen sayesinde tekrar geri gelecek" dedi.



Kadir Gecesi günü mahalle muhtarlığı olarak cami önünde çeşitli aktivitelerde bulunulacağını belirten Başaran, "Kadir Gecesi'nde burada çeşitli etkinlikler ve ikramlarımız olacak. Mahalle Muhtarlığı ve sakinlerimiz olarak cuma günü teravihten sonra çeşitli ikramlarımız olacak. Dondurma, çiğ köfte, şakşak helva gibi ikramlarımız olacak. Halkımızı buraya çocukları ile birlikte bekliyoruz. Özellikle de çocukları bekliyoruz" diye konuştu.



Mahalleliyi memnun eden cami açılışı



ITKM çevresi esnaflarından Tamer Bilir, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada pazar esnafı, köy garajı esnafı hizmet veriyordu. Burası uzun yıllardır atıl vaziyette kaldı. Seçimlerden sonra Şükrü Başdeğirmen başkanımız sorunları çözdü. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Buranın inşaatı benim kızımla yaşıt, kızım şimdi mimar oldu" diye konuştu.



Mahalle esnaflarından Sedat Uğur ise, "Camimizin açılmasından dolayı esnaflar olarak çok sevinçliyiz. Camimizin açılması ITKM'nin açılmasına sebep olacaktır" diye görüşlerini ifade etti. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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