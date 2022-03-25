Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek

25.03.2022 18:26
Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bu yılki hedeflerinin 2 milyon 94 bin adet fidan dikimi gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bu yılki hedeflerinin 2 milyon 94 bin adet fidan dikimi gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman haftası dolayısıyla hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi.

Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, gazetecilere, fidan dikim mevsiminin yılda 2 kez olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

"Bizim fidan dikim mevsimlerimiz yılda iki dönemdir. Birinci dönemimiz ilkbahar ve ikinci dönemimiz de sonbahar aylarıdır. Bu nedenle biz Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında belirlediğimiz alanlara 2 milyon 94 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımıza başladık, ilk etapta orman haftası dolayısıyla 10 bin fidan dikimini yapmış durumdayız." diye konuştu.

Isparta'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bu alanların temizlendiğini ve bölgenin yeniden yeşermesi için çalışmaların devam ettiğini Ataş, Çandır bölgesinde yanan alanların yüzde 90'ında tohum ekimi yapıldığını ve çimlenmenin de başladığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Selendili üreticilere hünnap fidanı dağıtıldı Son dakika haberi: Selendili üreticilere hünnap fidanı dağıtıldı Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı Burdur'a yeni nefes kaynakları için çalışıldı

Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası, 21 Mart, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da 2022'de 2 milyon 94 bin adet fidan dikilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement